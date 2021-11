Von Augsburgern für Augsburger: Augsburg City Adventskalender verkürzt die Wartezeit aufs Christkind 

Der Augsburg City Adventskalender macht auch in diesem Jahr den Countdown bis Heiligabend für alle Augsburger und Augsburg-Fans zu einem kurzweiligen Vergnügen. In dem Online-Adventskalender warten ab dem 1. Dezember wieder einzigartige Preise aus Augsburg, die man teilweise so nicht kaufen kann.

Der Adventskalender ist ein Projekt von Augsburg Marketing in Kooperation mit Augsburger Händlern, Gastronomen und Institutionen, um allen Augsburgern und Menschen aus der Region die Adventszeit zu verschönern und die Vielfalt Augsburgs zu zeigen.

Ab dem 1. Dezember warten im Augsburg City Adventskalender wieder tolle Überraschungen auf alle Augsburger und Augsburg-Fans. Doch die 24 Türchen bieten nicht nur die Chance auf einzigartige Gewinne, die man teilweise nicht im Handel kaufen kann, sondern auch jede Menge Inspiration für alle, die die Vielfalt Augsburgs entdecken möchten. Egal, ob Produkte zum Genießen, Erleben oder Entspannen – die Augsburger City hat sie alle und einen Teil davon hat Augsburg Marketing in diesem Advent wieder hinter 24 Türchen verstecken können. Ob Gutscheine für Genießer, Familienmenschen, Modefans oder einzigartige Erlebnisse für Sportbegeisterte oder Kulturenthusiasten – der Augsburg City-Adventskalender hat es wortwörtlich in sich.

„Der Augsburg City Adventskalender ist ein gemeinsames Projekt von Augsburg Marketing und den Händlern, Gastronomen und Institutionen der Stadt“, erläutert der Leiter von Augsburg Marketing Ekkehard Schmölz. „Unser Kalender soll allen Menschen eine schöne Adventszeit bereiten und dabei gleichzeitig die lokalen Unternehmen unterstützen, indem wir zeigen, wie vielfältig das Angebot unserer Stadt ist. Ich bedanke mich bei allen unseren Partnern, die diesen Kalender auch in diesem Jahr ermöglicht und bereichert haben.“

Die Teilnahme ist ab Mittwoch, dem 1. Dezember 2021 um 9 Uhr möglich: www.augsburg city.de/adventskalender.