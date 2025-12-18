Newsletter
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Von der Leyen drängt auf grünes Licht für Mercosur-Abkommen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat vor dem letzten EU-Gipfel des Jahres in Brüssel für einen Abschluss des Mercosur-Handelsabkommens geworben.

Ursula von der Leyen am 18.12.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Wir werden heute auch über Geoökonomie diskutieren, und dabei geht es um unsere Schwachstellen, unsere globale Wettbewerbsfähigkeit”, sagte sie am Donnerstagmorgen bei ihrer Ankunft am Gipfelort. Hier werde deutlich, dass die übermäßigen Abhängigkeiten ein Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit seien. “Wir müssen unsere übermäßigen Abhängigkeiten beseitigen.”

“Dies ist nur durch ein Netzwerk von Freihandelsabkommen möglich, und daher spielt Mercosur eine zentrale Rolle in unseren Handelsabkommen”, so von der Leyen. “Es handelt sich um einen potenziellen Markt mit 700 Millionen Verbrauchern, gleichgesinnten Ländern, die gemeinsam freien Handel betreiben wollen.” Daher sei es “von enormer Bedeutung”, dass man grünes Licht für Mercosur bekomme.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

