Von der Leyen erwartet Wirtschaftsfokus bei Westbalkan-Gipfel

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) sieht den am Montag in Albanien stattfindenden Westbalkan-Gipfel als „starkes Signal“. Es sei das erste Gipfeltreffen im sogenannten Berliner Prozess, welches auf dem Westbalkan selbst stattfinde, sagte die CDU-Politikerin am Montag in Tirana. Ein wichtiges Thema bei dem Gipfel werde die Wirtschaft der westlichen Balkanländer sein.

Ursula von der Leyen (Archiv), über dts Nachrichtenagentur

„Wir können besser werden“, sagte von der Leyen, deshalb habe sie zuletzt einen „Wachstumsplan“ vorgestellt. „Wir wollen Zugang gewähren – Zugang für Unternehmen aus dem westlichen Balkan zum europäischen Binnenmarkt. Aber dafür brauchen wir Reformen auf dem Westbalkan“, so die EU-Kommissionschefin.

Diejenigen, die zu Reformen bereit seien, sollen von der Europäischen Union Mittel für Investitionen erhalten. „Es ist also ein Anreiz für diejenigen, die wirklich vorankommen wollen“, sagte von der Leyen.