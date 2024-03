Die Europäische Volkspartei (EVP) hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zur Spitzenkandidatin für die Europawahl im Sommer gekürt. Sie kam am Donnerstag beim EVP-Kongress in Bukarest auf eine Mehrheit der Stimmen. Gegenkandidaten gab es nicht. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.