Von Kö zum Kö | In wenigen Tagen fährt die Straßenbahn von Augsburg nach Königsbrunn

Der Start der neuen Straßenbahnlinie 3 nach Königsbrunn am 12. Dezember rückt immer näher. Leider kann aufgrund der Pandemielange die geplante, große Eröffnungsfeier an diesem Tag nicht stattfinden. Wer die Linie 3 testen will, kann zur Eröffnung am Sonntag, 12. sowie am Samstag, 18. Dezember aber gratis auf der Linie 3 zwischen Hauptbahnhof und Königsbrunn Zentrum fahren.

Die Linie 3 verbindet: Unter dem Motto „Von Kö(nigsbrunn) zum Kö(nigsplatz)“ verbindet die neue Straßenbahnlinie 3 der Stadtwerke Augsburg (swa) die Nachbarstädte Augsburg und Königsbrunn – und damit auch die Menschen über die Stadtgrenzen hinweg. „Wir dürfen Mobilität nicht in Stadtgrenzen denken“, sagt swa Geschäftsführer Dr. Walter Casazza. „Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, weiterführende Schulen, Universität, Freizeit oder Gesundheitsvorsorge nehmen wir doch diesseits und jenseits der Stadtgrenzen gleichermaßen wahr.“