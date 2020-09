Von Notz zieht negative 100-Tage-Bilanz der Corona-App

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz hat eine negative 100-Tage-Bilanz der Corona-Warn-App gezogen. „Leider hat die Bundesregierung durch ein monatelanges Hin- und Her unnötig viel Zeit, Geld und Vertrauen verspielt“, sagte von Notz der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe). Sie habe es verpasst, ein Begleitgesetz vorzulegen, welches Vertrauen aufbaue und Rechtssicherheit schaffe.

Smartphone-Nutzerinnen, über dts Nachrichtenagentur

„Das hat dazu geführt, dass die für einen tatsächlichen Nutzen der App benötigten Nutzerzahlen trotz einer massiven Werbekampagne nie erreicht wurden.“ Eklatante Mängel des Systems wie beispielsweise der Umstand, dass zahlreiche Labore bis heute nicht an das System angeschlossen seien und Testergebnisse in der App so gar nicht abgebildet werden könnten, habe man bis heute nicht beseitigt. „Der bisher geringe Nutzen der App ist äußerst bedauerlich“, so von Notz. Er forderte die Bundesregierung auf, „die lange bekannten Defizite, auch mit Blick auf steigende Fallzahlen, schnellstmöglich“ abzustellen.