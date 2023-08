Von Unwetter betroffene Landkreise Aichach-Friedberg, Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen erhalten Unterstützung

Die Landkreise Aichach-Friedberg, Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen waren von den extremen Unwettern am vergangenen Wochenende besonders betroffen. Die Staatsregierung hat nun steuerliche Erleichterungen und Finanzhilfen beschlossen.

Am vergangenen Wochenende, genauer gesagt am 26. und 27. August, wurden Teile Bayerns von extremen Unwettern heimgesucht, die Sturm, Hagel und Starkregen mit sich brachten. Besonders schwer betroffen waren die Landkreise Aichach-Friedberg, Garmisch-Partenkirchen und Bad Tölz-Wolfratshausen. Ersten Schätzungen zufolge entstanden in diesen Gebieten Schäden in zweistelliger Millionenhöhe.

Der Freistaat Bayern hat nun beschlossen, die Betroffenen durch Steuererleichterungen zu unterstützen. Im Zuge der steuerlichen Erleichterungen haben sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen die Möglichkeit, bestimmte Steuern zu stunden, Vollstreckungsmaßnahmen aufzuschieben und Steuervorauszahlungen zu reduzieren. Es besteht auch die Möglichkeit, Sonderabschreibungen vorzunehmen. Bei Fragen und Anliegen können sich Betroffene an ihr zuständiges Finanzamt wenden. Die Finanzämter werden auf Anfrage so schnell und unkompliziert wie möglich prüfen, ob und welche steuerlichen Hilfsmaßnahmen im Einzelfall gewährt werden können.

Im Rahmen der im Kabinett beschlossenen Finanzhilfeaktion können Personen, die von Starkregen und Überschwemmungen existenziell bedroht sind, finanzielle Unterstützung gemäß den Richtlinien des Härtefonds erhalten. Privathaushalte können auch bei Hagelschäden Unterstützung beantragen. Berechtigte sollten möglichst zeitnah einen entsprechenden Antrag bei den zuständigen Landratsämtern stellen können. Die betroffenen Kommunen können im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs Unterstützung bei der Behebung von Schäden an kommunalen Hochbauten, insbesondere Schulen oder Kindertageseinrichtungen, sowie an Brücken- und Straßenbauwerken erhalten. Bei finanziellen Notlagen einer Gemeinde können gegebenenfalls auch Bedarfszuweisungen gewährt werden.