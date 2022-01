Vor der morgigen MPK | NRW-Ministerpräsident Wüst warnt von vorschnellen Lockerungen

Wüst weist bei RTL und ntv auf weiterhin steigende Infektionszahlen hin. „Man sieht eben durch die stark ansteigende Anzahl der infizierten Menschen am Tag, über 100.000 täglich, dass da durchaus noch eine Belastung auf uns zukommen kann, und deswegen ist vorausschauendes Handeln, Achtsamkeit, nach wie vor angesagt“, so Wüst am Abend zu RTL und ntv. „Wir werden morgen sehr genau hinhorchen was der Expertenrat uns da empfiehlt, die Kernaussage ist jetzt: keine Lockerungen!“

Er schränkt aber ein: „All das was wir tun muss immer verhältnismäßig sein, wir müssen immer schauen, ob die Maßnahmen noch notwendig sind, ob sie passen, ob sie wirklich auch helfen Leib und Leben von Menschen zu schützen, das gilt aber für alle Maßnahmen.“

In der Diskussion um eine allgemeine Impfpflicht empfiehlt Wüst einen Blick ins Nachbarland Österreich. „Wenn wir mal nach Österreich schauen, dann geht es ja mit einer Beratung los und später dann, wenn überhaupt nicht reagiert wird auch mit Bußgeldern, ich denke das ist ein Weg, den man auch in Deutschland gehen könnte“, so Wüst. Er setze darauf, dass das Mehr an Verbindlichkeit viele dazu bringen werde, die Impfung anzunehmen. Dann könne man aufhören sich immer an denen zu orientieren, die nicht mitmachen. Denen die mitmachen, müsse wieder die Möglichkeit gegeben werden, ein normales Leben zu führen.