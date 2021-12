Vor Weihnachten noch zwei Spiele | ESV Kaufbeuren reisen nach Crimmitschau und erwarten Bad Nauheim

Für den ESV Kaufbeuren stehen vor dem Weihnachtsfest noch zwei Spiele auf dem Programm. Bis zum Jahresende sind es sogar noch fünf Spiele. Dabei geht es am Dienstag für die Joker nach Westsachsen zu den Eispiraten Crimmitschau.

Dort steht das Nachholspiel vom 15. Spieltag an der Tagesordnung. Zwei Tage später begrüßt der ESVK dann den EC Bad Nauheim in der erdgas schwaben arena. Der ESV Kaufbeuren belegt nach 24 absolvierten Spielen mit 34 Punkten auf der Habenseite den siebten Tabellenplatz. Die Tabellensituation ist dabei derzeit sehr eng gestaltet. Der ESVK ist zum Beispiel aktuell mit den achtplatzierten Heilbronner Falken und dem Tabellenneunten EHC Freiburg punktgleich.

Nachholspiel in Crimmitschau

Die Joker reisen am Dienstag zum Nachholspiel vom 15. Spieltag bei den Eispiraten Crimmitschau. Die Eispiraten haben aktuell 22 Spiele gespielt und dabei 37 Punkte gesammelt. In der Tabelle haben die Westsachen derzeit den sechsten Platz inne. Spielbeginn ist um 20:00 Uhr.

Heimspiel gegen den EC Bad Nauheim

Einen Tag vor dem Weihnachtsfest ist der EC Bad Nauheim in der erdgas schwaben arena zu Gast. Die Hessen stehen auf dem vierten Tabellenplatz und haben sich bisher 49 Punkte erspielt. Erstes Bully gegen die Kurstädter ist um 19:30 Uhr.

Die personelle Lage bei den Jokern

Trainer Tray Tuomie kann in den kommenden Spielen nach aktuellem Stand auf das gleiche Personal zurückgreifen wie am Sonntag gegen die Löwen Frankfurt. Es fehlen verletzungsbedingt weiterhin Fabian Koziol und Florian Thomas. Markus Schweiger und Yannik Burghart sind mit der U20 Nationalmannschaft bei der WM in Kanada. Da die DNL DIV I nun in eine längere Weihnachtspause geht, ist es natürlich durchaus möglich, dass mit Paul Mayer, Max Hops oder auch Johannes Krauss weitere U20 Spieler bei den Jokern im Kader stehen.

Livestream

Alle Spiele aus der DEL2 sind selbstverständlich auch im kostenpflichtigen Livestream via SpradeTV zu sehen.