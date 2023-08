Vorbereitungsturnier auf Menorca das Vorbreitungshighlight für die Ulmer Basketballer

Vom 02.09. – 03.09. sind unsere Ulmer zu Gast auf Menorca und treten in einem Vorbereitungsturnier gegen spanische Top-Teams an. Es wartet mit Valencia ein EuroLeague-Teilnehmer und mit Gran Canaria der amtierende EuroCup-Sieger.

Auf der spanischen Insel wartet auf unsere Ulmer in der Vorbereitung ein echter Härtetest. Der amtierende Titelträger des BKT EuroCups Gran Canaria ist ebenfalls beim Turnier vertreten. Somit wird das Wiedersehen mit Ex-Ulmer Coach Jaka Lakovic bereits vorgezogen, welches eigentlich am zweiten Spieltag der EuroCup Gruppenphase auf den Kanaren stattfindet. Der Gastgeber Menorca ist in der vergangenen Spielzeit aus der dritten in die zweite Liga aufgestiegen und möchte sich beim heimischen Turnier gegen europäische Top-Teams beweisen. Das EuroLeague-Team Valencia macht das Teilnehmerfeld komplett.

Am ersten Tag finden jeweils beide Halbfinalspiele statt, die Paarungen stehen allerdings noch nicht fest. Am darauffolgenden Sonntag finden dann sowohl das Spiel um Platz 3 und als auch das anschließende Finale statt. Alle vier Spiele werden auf dem YouTube-Kanal von Ausrichter Menorca übertragen. Der Link wird euch dann zeitig über unsere sozialen Plattformen mitgeteilt.