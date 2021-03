Vorfahrt missachtet | Zwei Schwerverletzte nach Unfall bei Streitheim

Am Donnerstag, 11.03.2021 um 06.33 Uhr, fuhr ein 60-jähriger VW-Fahrer auf der Kreisstraße A 33 von Streitheim in Richtung Welden. An der Einmündung zur Staatsstraße 2032 missachtete er die Vorfahrtsregelung gegenüber einem 53-jährigen Mercedes-Fahrer, der auf der Staatsstraße 2032 von Welden in Richtung Adelsried fuhr.

Beide Beteiligte wurden schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg eingeliefert.

Durch die Kollision ist ein Gesamtsachschaden in Höhe von 18.300 Euro verursacht worden.

Die Staatsstraße 2032 war zwischen 07.00 Uhr und 08.00 Uhr komplett gesperrt. 20 Kräfte der Feuerwehr Welden waren zur Verkehrssicherung und Binden von Betriebsstoffen im Einsatz.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.