Vorläufiger Spielplan steht | TV Augsburg startet voraussichtlich Anfang März in die Inline-Skaterhockey-Bundesliga

Am 28.12.2021 wurde der vorläufige Spielplan für die 1. & 2. Herrenbundesliga 2022 herausgegeben. Die Vereine haben aber ab dem 29.12.2021 noch die Möglichkeit Spielverlegungen zu beantragen. Auch der TV Augsburg ist wieder mit von der Partie.

Der TV Augsburg stellte das letzte noch in der Bundesliga vertretene Skaterhockey-Team aus Bayern bzw. Süddeutschland. Der dreifache Europapokalsieger wird es 2022 in der höchsten deutschen Spielklasse u.a. mit dem Berliner Fusionsteam Unitas, einigen NRW-Clubs, wie dem Rekordmeister Duisburg Ducks oder den Rhein Main Patriots aus Hessen zu tun. Los geht es für das Augsburger Skaterhockey-Team voraussichtlich am 05. März gegen die Samurai Iserlohn (18:30 Uhr /TVA-Arena). Eine Woche später soll dann der 2021-Meister Crefelder SC seine Visitenkarte in Schwaben abgeben. Sicher ist dies aber noch nicht. Die beteiligten Fans können noch Änderungsanträge zum vorläufigen Spielplan beim Verband einreichen.

TVA verpasste die Playoffs

2021 war die Bundesliga aufgrund der Corona-Pandemie zweigeteilt worden. Der TVA verpasste als Dritter der Gruppe B die Playoffs um die Deutsche Meisterschaft. Meister wurden die bereits oben erwähnten Skating Bears des Crefelder SC, die sich in den Finalspielen gegen die HC Köln-West Rheinos durchsetzen konnten. Die beiden Finalisten zählen auch im kommenden Jahr zum Favoritenkreis.

In der 2. Bundesliga Süd werden im kommenden Jahr der IHC Atting, sowie der Traditionsclub Deggendorf Pflanz, der wieder in Liga 2 zurückgekehrt ist, den Freistaat vertreten. Beide Teams bestreiten voraussichtlich auch das Saisoneröffnungsspiel. Das Derby ist für den 05. März geplant.