Vorsätzliche Brandstiftung im ehemaligen Siemenswohnheim in Bad Berneck: Polizei sucht Zeugen für verdächtige Wahrnehmungen

Am Montagnachmittag wurde die Feuerwehr in Bad Berneck i.Fichtelgebirge zu einem Einsatz gerufen, nachdem Rauch aus dem ehemaligen Siemenswohnheim zu sehen war. Auch die Polizei war schnell vor Ort, da die Kriminalpolizei Bayreuth derzeit von Brandstiftung ausgeht und um Mithilfe der Bevölkerung bittet.

Rauchentwicklung aus leerstehendem Gebäude

Gegen 15:15 Uhr bemerkten zwei Zeugen Rauch, der aus dem ungenutzten Gebäude in der Siemensstraße drang. Die Feuerwehrleute lokalisierten den Brand im Fahrstuhlschacht und konnten ihn schnell löschen.

Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung

Ein technischer Defekt wird von den Ermittlern nach aktuellem Stand ausgeschlossen. Die Umstände deuten eher auf vorsätzliche Brandstiftung hin. Beamte der Polizeiinspektion Bayreuth-Land begannen mit der Spurensicherung und fanden unter anderem eine frisch benutzte Farbspraydose. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei Bayreuth fort.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Ermittler wenden sich an die Öffentlichkeit und bitten um Hinweise. Personen, die am Montagnachmittag verdächtige Beobachtungen in der Umgebung des ehemaligen Siemenswohnheims gemacht haben oder Informationen zu Personen in der Nähe des Gebäudes geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.