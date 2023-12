Vorsätzliche Brandstiftung in Vöhringen – Polizei kann Tatverdächtigen festnehmen

Am Mittwoch wurde der Integrierten Leitstelle Donau/Iller 04:09 Uhr ein Brand in einem Holzschuppen in einem Wohngebiet in Vöhringen gemeldet. Die Einsatzkräfte löschten das Feuer. Nach ersten Ermittlungen wurde der Brand vorsätzlich gelegt, und die Beamten nahmen einen Tatverdächtigen fest.

Die Freiwilligen Feuerwehren aus Vöhringen und Neu-Ulm konnten den Brand löschen und verhinderten das Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt.

In der Nacht nahmen die Polizeiinspektion Illertissen und der Kriminaldauerdienst Memmingen vor Ort die ersten Ermittlungen auf.

Nach bisherigen Erkenntnissen besteht ein Zusammenhang zwischen diesem Brand und einem Wohnungsbrand vom vergangenen Sonntag, dem 10.12.2023.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. An beiden Brandorten wurden entsprechende Spuren gesichert. Ein 34-jähriger Mann wurde noch vor Ort als Tatverdächtiger festgenommen.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat beim zuständigen Amtsgericht Memmingen einen Haftbefehl beantragt. Der Mann wird morgen einem Haftrichter vorgeführt.

Die Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm führt die weiteren Ermittlungen.