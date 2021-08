Vorsicht! – Schockanrufe im Stadtgebiet Augsburg – falscher Arzt

Im gesamten Stadtgebiet Augsburg kommt es seit heute Morgen (16.08.2021) vermehrt zu so genannten Schockanrufen.

Die Betrüger geben sich hierbei als Arzt des Uniklinikums aus und behaupten, dass ein Angehöriger an Corona erkrankt ist und nun wichtige Medikamente benötige. Diese Medikamente müssten jedoch zuvor in bar bezahlt werden. Hinter dieser Masche stecken Betrüger, die meist bei älteren Opfern anrufen um an deren Geld oder Wertgegenstände zu gelangen. Wir bitten deshalb um Sensibilisierung unserer älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger.