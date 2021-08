Vorstand bei den Freien Wählern Augsburg neu gewählt

Die Freien Wähler Augsburg haben bei der Mitgliederversammlung am Samstag, 14.08.21 die Vorstandschaft der Kreisvereinigung, aber auch des Vereins neu gewählt.

Angelika Lippert bleibt auch weiterhin Vorsitzende der Freien Wähler Augsburg. Sie wurde einstimmig in ihrem Amt bestätigt. Stellvertretende Vorsitzende sind Hans Wengenmeir, Regina Stuber-Schneider, Thomas Röhrle und Bernhard Müller. Schriftführer ist Ferdinand Traub, Schatzmeister sind für die Kreisvereinigung Petra Kleber und für den Verein, Sonja Vierling. „Ich werde alles dafür tun, die Erfolgsgeschichte der Freien Wähler auch hier in Augsburg fortzuschreiben“, so Angelika Lippert. „Wir sind die Partei des gesunden Menschenverstandes, wachsen stetig und haben noch viel vor!“

Zugleich habe man mit Regina Stuber-Schneider, Peter Hummel und Hans Wengenmeir ein kreatives, fleißiges und effektives Team im Augsburger Stadtrat. „Und unser Bundestagskandidat Bernhard Müller ist ein echter Mann der Praxis. Genau solche Leute brauchen wir in Berlin.“