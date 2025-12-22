Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Vorstoß aus Kiel: SPD will Zuckersteuer nach britischem Vorbild

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die SPD-Fraktion im Bundestag begrüßt die Debatte um die Einführung einer bundesweiten Zuckersteuer.

Vorstoß Aus Kiel: Spd Will Zuckersteuer Nach Britischem Vorbild
Coca Cola in einem Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Franziska Kersten, agrarpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, sagte der “Rheinischen Post”: “Wir begrüßen den Vorschlag aus Schleswig-Holstein sehr. Wir als SPD-Bundestagsfraktion haben bereits eine Regelung nach britischem Vorbild gefordert.”

Dabei geht es um eine Herstellerabgabe für Softdrinks ab einem Zuckeranteil von fünf Gramm Zucker auf 100 Milliliter. “Es wäre schön, wenn durch den Einsatz des CDU-Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein auch in Deutschland Bewegung in die Diskussion käme”, sagte Kersten.

“Softdrinks werden insbesondere von Kindern und Jugendlichen konsumiert und gelten laut Weltgesundheitsorganisation WHO als besonderes Risiko für Übergewicht”, so die SPD-Politikerin. Rund 15 Prozent der Kinder und Jugendlichen seien übergewichtig, ein Drittel davon adipös. “Langfristige Folgen sind oft chronische Erkrankungen, eingeschränkte Lebensqualität und hohe Kosten für das Gesundheitssystem. Das dürfen und können wir uns nicht mehr leisten”, erklärte sie.

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte eine Bundesratsinitiative zur Einführung einer Zuckersteuer angekündigt.

