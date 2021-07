Vorteile des e-Visums: Warum ist das e-Visum besser als ein herkömmliches Visum?

Was genau ist ein e-Visum?

Ausländische Besucher, die in viele Länder der Welt einreisen, sind verpflichtet, vor der Ankunft in einem bestimmten Land ein Visum zu erhalten. Heutzutage ist es möglich, ein elektronisches Visum komplett online zu beantragen. Viele Online-Webseiten wie z.B. evisa.express bieten e-Visum-Services an. Sie können Ihr e-Visum innerhalb weniger Tage erhalten, ohne Ihr Haus zu verlassen!

Ein Online-Antrag bedeutet keine Botschaftsbesuche und minimale Formalitäten (einige beizufügende Dokumente), die komplett über das Internet von zu Hause aus oder wo auch immer Sie sich befinden, erledigt werden können! Alles, was Sie brauchen, ist ein elektronisches Gerät, das mit dem Internet verbunden ist. Das Entscheidende ist, dass ein elektronisches Visum genauso anerkannt wird wie ein traditionelles Visum. Sie brauchen sich also keine Sorgen zu machen, dass Sie bei der Einreise mit einem E-Visum auf Probleme stoßen werden.

Unterschiede und Vorteile des E-Visums

Zunächst einmal ist das E-Visum wesentlich schneller zu erhalten als das traditionelle Botschaft Visum. Das liegt vor allem an den weltweiten, schnellen Datenleitungen.

Nach der Genehmigung – je nach Land dauert dies nur wenige Stunden bis wenige Arbeitstage – wird Ihnen das Visum ausgestellt und damit auch digital erteilt.

Der wohl wichtigste Vorteil eines E-Visums ist die Tatsache, dass Sie nicht viele Dokumente benötigen, denn in den meisten Fällen ist Ihr Reisepass das einzige Dokument, das benötigt wird. Sie müssen auch nichts unterschreiben, Sie müssen nicht persönlich vorsprechen und das Visum kostet weniger. Außerdem kann das Visum in der Regel mit einer Kreditkarte bezahlt werden. Sie können das Visum für Ihre minderjährigen Mitreisenden auch online beantragen.

Am Flughafen erwartet Sie ein weiterer Vorteil des E-Visums: Die Wartezeit ist deutlich kürzer als beim herkömmlichen Pendant, und auch die Transparenz der Beantragung ist besser.

Wer kann ein E-Visum beantragen?

Alle Bürger der berechtigten Länder sind zur Online-Beantragung berechtigt. Die Liste der Länder, die ein elektronisches Visum erhalten können, unterscheidet sich je nach Reiseziel. Praktisch jedes Land hat seine eigenen Regeln und Gesetze bezüglich der elektronischen Visumpolitik.

Außerdem können minderjährige Reisende kein elektronisches Visum selbständig beantragen. Der Antrag muss in ihrem Namen von ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten eingereicht werden.

Wie kann ich ein e-Visum beantragen?

Um einen Online-Antrag zu stellen, können Sie jedes funktionierende Gerät mit einer Internetverbindung verwenden. Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Anforderungen erfüllen, die für das jeweilige Reiseziel und Ihr Herkunftsland angegeben sind.

Sobald Sie die erforderlichen Dokumente bereit haben, wählen Sie in der linken Leiste das gewünschte Reiseziel aus. Folgen Sie dann diesen Schritten, um Ihren Antrag abzuschließen:

1) Geben Sie Ihre Daten, Ihre E-Mail-Adresse, Ihre Reisepassdaten, den Zweck Ihrer Reise und alle weiteren erforderlichen Informationen an. Fügen Sie zusätzliche Dokumente bei, wenn das von Ihnen gewählte Reiseziel dies erfordert.

2) Bezahlen Sie die Bearbeitungsgebühr für das Visum mit einer der verfügbaren Methoden der Online-Zahlung. Sobald Ihre Zahlung registriert ist, fahren Sie mit dem letzten Schritt fort.

3) Unmittelbar nach der Antragsgenehmigung kommt das e-Visum in Ihrem E-Mail-Postfach an. Vergewissern Sie sich, dass Sie die korrekte Nummer in das Formular eingeben, um Ihre Genehmigung ohne Probleme oder Verzögerungen zu erhalten.

Fazit

Alles in allem liegen die Vorteile klar auf der Hand. Die Beantragung eines E-Visums ist nicht nur schneller, sondern auch günstiger. Das E-Visum bedeutet auch, dass Sie nicht persönlich bei der Botschaft erscheinen müssen, so dass Sie auch etwas Zeit sparen können. Auch die Bezahlung ist sehr bequem, in den meisten Fällen wird das e-Visum online per Kreditkarte bezahlt und Sie erhalten das Visum innerhalb weniger Stunden, bis hin zu wenigen Werktagen.

Wie Sie sehen können, lohnt es sich, ein E-Visum anstelle eines traditionellen Visums in Betracht zu ziehen, da es mehrere Vorteile hat, die das Leben eines Reisenden einfacher machen!