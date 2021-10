Vorverkauf für FC Augsburg-Auswärtsspiele startet

Nach dem Heimspiel gegen Arminia Bielefeld (Sonntag, 17. Oktober, 17.30 Uhr) startet der Vorverkauf für das Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05 (Freitag, 22. Oktober, 20.30 Uhr) sowie das Duell im DFB-Pokal beim VfL Bochum (Mittwoch, 27. Oktober, 18.30 Uhr).

FCA-Fans, die bereits einen Login für den Online-Ticketshop auf www.fcaugsburg.de haben, können sich ab Montag, 18. Oktober, (12.00 Uhr) bis einschließlich Donnerstag, 21. Oktober, Tickets für die beiden Partien sichern. Für das Auswärtsspiel in Bochum sind Eintrittskarten zudem bis Montag, 25. Oktober, im FCA- Service-Center an der WWK ARENA erhältlich.

1. FSV Mainz 05 – FC Augsburg

Stehplatz: Stehplatz ermäßigt: Sitzplatz (Block I):

13,00 Euro 11,80 Euro 26,00 Euro

In Mainz gilt die 2G-Regel (Nachweis über vollständige Impfung oder Genesung), im Gästebereich gibt es keine Maskenpflicht. Tickets (print@home) werden per E-Mail verschickt, ein Postversand ist nicht möglich.

VfL Bochum – FC Augsburg

Sitzplatz (Block E2):

Sitzplatz ermäßigt (Block E2): Sitzplatz (Block F):

16,00 Euro 13,00 Euro 29,00 Euro

In Bochum gilt die 3G-Regel (Nachweis über vollständige Impfung, Genesung oder Negativtest), im

gesamten Stadion gilt eine Maskenpflicht, nur am zugewiesenen Platz darf die Maske abgenommen werden. Eintrittskarten (Hardtickets) werden beim Erwerb über den Onlineshop per Post (zzgl. 4,90 Euro Versandkosten) verschickt, ein Versand per E-Mail ist nicht möglich.