Samstag, Dezember 27, 2025
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Voßkuhle warnt vor Gefährdung der Demokratie in Deutschland

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur

Der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, hält die Demokratie in Deutschland für bedroht. “Wenn sich fast überall auf der Welt ein Rechtsruck vollzieht und totalitäre Systeme aufkeimen, wird es immer unwahrscheinlicher, dass Deutschland sich diesem Trend dauerhaft entziehen kann”, sagte Voßkuhle dem “Tagesspiegel” (Samstagsausgabe).

Voßkuhle Warnt Vor Gefährdung Der Demokratie In Deutschland
Andreas Voßkuhle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Deutschland ist kein gallisches Dorf.” Es sei möglich, dass die Deutschen ihre eigene Demokratie abwählten, warnte er. “In anderen Ländern der Europäischen Union, etwa in Ungarn, ist das schon geschehen. In Polen und Frankreich könnte es bald passieren”, sagte Voßkuhle.

In den USA und in Israel seien bereits Regierungen an der Macht, die den politischen Gegner als Feind betrachteten “und einen klaren politischen Kurs Richtung Totalitarismus eingeschlagen haben”. Mit Blick auf die USA sagte Voßkuhle weiter, das Land bewege sich unter Donald Trump “in Richtung eines autoritären Willkürregimes, in dem an die Stelle des Rechts die Macht tritt”. Der US-Präsident tue alles dafür, dass die aktuelle Minderheit in den USA nicht mehr zur Mehrheit werden könne.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

