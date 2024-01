VTech erwirbt Vermögenswerte der Gigaset Communications GmbH

Hongkong und Bocholt, Deutschland, 24. Januar 2024 – VTech Holdings Limited („VTech“, HKSE: 303), ein weltweit führender Anbieter von elektronischen Lernprodukten vom Säuglingsalter über Kleinkinder bis hin zur Vorschule und der größte Hersteller von Telefonen für Privathaushalte in den Vereinigten Staaten, gab heute bekannt, dass die Snom Solutions GmbH, ihre indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaft, einen Kaufvertrag über den Erwerb der Vermögenswerte (einschließlich der Produktionsstätten in Bocholt, Deutschland) der Gigaset Communications GmbH („Gigaset“) geschlossen hat.

Gigaset ist Marktführer für DECT-Schnurlostelefone (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) in Europa. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Business-Telefonie-Lösungen für Firmenkunden, Android-basierte Mobillösungen sowie cloudbasierte Smart-Home-Angebote für Privat- und Geschäftskunden an. Durch die Übernahme der Vermögenswerte von Gigaset wird VTech in der Lage sein, seine führende Position bei Schnurlostelefonen für Privathaushalte zu stärken, Absatzkanäle und Produktportfolio weltweit zu erweitern sowie die Produktionspräsenz in Europa zu intensivieren. Die Akquisition würde auch die globalen Forschungs- und Entwicklungsteams von VTech kompetenztechnisch ergänzen sowie Synergien bei der technologischen Entwicklung von Produkten unter dem Gesichtspunkt der gesamtbetrieblichen Effizienz maximieren.

„Wir freuen uns über diese strategische Akquisition. Das Produktportfolio, die europäische Marktführerschaft, die fortschrittlichen F&E-Kapazitäten und die Fertigungsexzellenz von Gigaset ergänzen sich hervorragend mit VTech“, sagte Hillson Cheung, President VTech Telecommunication Products. „Mit den finanziellen Möglichkeiten von VTech und der Unterstützung des Managements wird es Gigaset möglich sein, die Geschäftsaktivitäten nach der Übernahme fortzusetzen, um nachhaltiges Wachstum und eine gesunde Unternehmensentwicklung sicherzustellen.“

„Die Akquisition ist ein bedeutender Schritt unserer Transformation“, so Dr. Magnus Ekerot, CEO Gigaset. „Als Teil der VTech-Familie werden wir eine solide Grundlage haben, um nicht nur die Beziehung zu unseren globalen Geschäftspartnern zu stärken, sondern auch unsere Produkte so zu gestalten, dass sie noch mehr private und geschäftliche Kunden erreichen werden. Für uns stellt das eine einzigartige Plattform dar, um eine neue Ära des Wachstums einzuläuten.“

Die Übernahme wird voraussichtlich am 2. April 2024 abgeschlossen sein, vorbehaltlich der Erfüllung der im Kaufvertrag festgelegten Abschlussbedingungen. VTech beabsichtigt, die Akquisition aus internen Mitteln zu finanzieren.