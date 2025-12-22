Newsletter
VW beendet Agenturmodell in ganz Europa

Volkswagen steigt europaweit aus dem Agenturmodell für Privatkunden aus und kehrt beim Verkauf von Elektroautos zum klassischen Händlermodell zurück. Das bestätigte Markenvertriebsvorstand Martin Sander dem “Handelsblatt” (Dienstagsausgabe). “Wir setzen auf die unternehmerische Stärke unserer Händler – sie ist durch kein Modell zu ersetzen”, sagte Sander. Das Agenturmodell bleibe lediglich im Flottengeschäft bestehen, wo es sich “seit Jahren bewährt” habe.

Vw Beendet Agenturmodell In Ganz Europa
Volkswagen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Mit dem Schritt beendet VW einen jahrelangen Konflikt mit seinen Vertriebspartnern. Der Konzern hatte den Agenturvertrieb 2020 für Elektroautos eingeführt, inspiriert vom Direktvertrieb des US-Herstellers Tesla. Dabei übernahm VW Preisgestaltung und Absatzrisiken, Händler waren in dem Modell reine Vermittler und erhielten geringere Margen. In der Praxis erwies sich das Modell als komplex und konfliktträchtig.

Noch im Frühjahr 2024 hatte VW geprüft, das Agenturmodell auch auf Verbrenner auszuweiten. Diese Pläne sind nun vom Tisch. In Deutschland war der Ausstieg bereits Ende 2024 beschlossen worden. Nun folgen alle europäischen Märkte.

