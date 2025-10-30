Newsletter
Donnerstag, Oktober 30, 2025
5.6 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

VW meldet Milliardenverlust im dritten Quartal

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Volkswagen hat im dritten Quartal 2025 einen Milliardenverlust verzeichnet. Unterm Strich beträgt das Minus 1,3 Milliarden Euro, teilte der Konzern am Donnerstag mit. Analysten hatten allerdings mit einem noch größeren Verlust gerechnet.

Vw Meldet Milliardenverlust Im Dritten Quartal
VW-Werk (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Als Gründe für das Ergebnis nennt der Autobauer Belastungen in Höhe von 7,5 Milliarden Euro vor allem durch erhöhte Zölle, die Anpassung der Produktstrategie bei Porsche und Abschreibungen auf den Geschäfts- und Firmenwert von Porsche. Volkswagen-Finanzchef Arno Antlitz sprach von einem “gemischten Bild”. So habe man auch “gute Fortschritte bei der Restrukturierung” gemacht.

Für das Gesamtjahr erwartet Volkswagen, dass die Umsatzerlöse in der Größenordnung des Vorjahres liegen werden. Die operative Umsatzrendite für den Konzern wird voraussichtlich zwischen 2,0 und 3,0 Prozent liegen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Dillingen

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B16 bei Gundelfingen

0
Am Mittwochnachmittag kam es auf der Bundesstraße 16 bei...
Polizei & Co

Illegale Waffen nach Todesfall in Augsburger Einfamilienhaus gefunden

0
Augsburg (ots) - In Hochzoll durchsucht die Polizei seit...
Augsburg Stadt

“Es tut uns für die Fans leid” | Die Stimmen zum Pokal-Aus des FC Augsburg gegen Bochum

0
Bitteres Pokal-Aus! Der FC Augsburg verliert zuhause gegen den...
Aichach Friedberg

Blendung durch Sonne: A8 Richtung München nach mehreren Auffahrunfällen gesperrt

0
Am Mittwochmorgen (29. Oktober 2025) musste die Autobahn A8...
Vermischtes

Massaker in Darfur: Fast 500 Menschen in Krankenhaus im Sudan getötet

0
In der sudanesischen Stadt El Fasher in der Region...

Neueste Artikel