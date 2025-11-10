Newsletter
Montag, November 10, 2025
13 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

VZBV: Beschwerden über Trade Republic steigen

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die Kritik von Kunden am Neobroker Trade Republic nimmt nach Angaben des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV) zu. Von Januar bis September sei die Zahl der Beschwerden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 133 Prozent gestiegen, sagte ein Sprecher des VZBV dem “Handelsblatt” (Dienstagsausgabe). Insgesamt seien bei den 16 Verbraucherzentralen in Deutschland über 300 entsprechende Beschwerden eingegangen.

Vzbv: Beschwerden Über Trade Republic Steigen
Werbung für Trade Republic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Hauptgründe für Beschwerden der Verbraucher seien 2025 “ein schwer oder nicht erreichbarer Kundenservice” sowie Beschwerden über unvollständige Lieferungen oder Leistungen, so der VZBV. Die Finanzaufsicht Bafin verzeichnet seit einiger Zeit vermehrt Beschwerden über Neobroker im Allgemeinen. Die Bafin wollte sich laut “Handelsblatt” allerdings nicht zu Trade Republic äußern.

Eine Trade-Republic-Sprecherin sagte der Zeitung: “Jeder einzelne Kunde, den wir nicht zufriedenstellen, ist einer zu viel.” Dass die Zahl der Beschwerden steigt, sei jedoch in erster Linie auf das Wachstum des Unternehmens zurückzuführen. “Die Anzahl der Trade-Republic-Kunden hat sich in den vergangenen 18 Monaten fast verdoppelt”, sagte sie. “Dementsprechend ist die Anzahl der Beschwerden allenfalls proportional gewachsen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

0
GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem...

Neueste Artikel