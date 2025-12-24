Newsletter
Mittwoch, Dezember 24, 2025
4.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wadephul nennt neue US-Einreiseverbote “nicht akzeptabel”

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Außenminister hat die neuen Einreiseverbote der USA scharf kritisiert. “Die durch die USA verhängten Einreiseverbote, darunter gegen die Vorsitzenden von Hate Aid, sind nicht akzeptabel”, schrieb er am Mittwoch bei X.

Wadephul Nennt Neue Us-Einreiseverbote &Quot;Nicht Akzeptabel&Quot;
Johann Wadephul (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Der Digital Services Act stellt sicher, dass alles, was offline illegal ist, auch online illegal ist.” Der DSA sei von der EU für die EU demokratisch beschlossen worden. “Er wirkt nicht extraterritorial. Andere Auffassungen wollen wir mit den USA grundsätzlich im transatlantischen Dialog klären, um unsere Partnerschaft zu stärken”, so Wadephul.

Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte Einreiseverbote zuvor ebenfalls verurteilt. “Die Vorwürfe der US-Administration gegen die Geschäftsführerinnen von Hate Aid sind inakzeptabel”, sagte Hubig am Mittwoch. Die Organisation unterstütze Betroffene von rechtswidriger digitaler Hassrede und leiste einen wichtigen Beitrag dazu, dass Persönlichkeitsrechte auch im digitalen Raum geschützt werden. “Das ist zugleich ein Beitrag zur Freiheit und zur Meinungsfreiheit im Netz. Denn wenn Betroffene von Hassrede schutzlos bleiben, dann ist der demokratische Diskurs nicht frei.”

Das US-Außenministerium hatte den sanktionierten Personen zuvor vorgeworfen, die “organisierten Bemühungen” angeführt zu haben, US-Plattformen dazu zu zwingen, amerikanische Standpunkte “zu zensieren, zu demonetarisieren und zu unterdrücken”. Diese “radikalen Aktivisten und als Waffen eingesetzten NGOs” hätten die Zensurmaßnahmen ausländischer Staaten vorangetrieben. US-Außenminister Marco Rubio sprach konkret von Visabeschränkungen für “Vertreter des globalen Zensur-Industriekomplexes”.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Tödlicher Verkehrsunfall auf der B17 bei Augsburg – 41-Jähriger stirbt im Krankenhaus

0
Augsburg – In der Nacht auf Montag, 22. Dezember...
Sport

Ex-DFB-Kicker Sebastian Hertner (†34) stirbt bei tragischem Sessellift-Unfall

0
Im montenegrinischen Skigebiet Savin Kuk ist der frühere Fußballprofi...
Polizei & Co

Augsburg: Über 500 Temposünder auf A8 bei Neusäß erwischt, 14 Fahrverbote verhängt

0
Augsburg (ots) - Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Samstag...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 https://presse-augsburg.de/toedlicher-verkehrsunfall-auf-der-b17-bei-augsburg-fahrer-stirbt-im-krankenhaus/1080961/?fbclid=IwY2xjawO2IghleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETAwcHd1OUFQdHQwWUp1TkJKc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHjWgMVvCrhZrmgYNoOw8V3DMc6yDB3aZXVGLQ0Eqz9ZxBJPloKSshgHTjPIA_aem_kAyQUSqRJfx-MLoGZixKEg  
Augsburg Stadt

Manuel Baum bleibt Cheftrainer beim FC Augsburg

0
Manuel Baum bleibt bis Saisonende Cheftrainer des FC Augsburg....

Neueste Artikel