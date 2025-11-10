Newsletter
Montag, November 10, 2025
12.9 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
1 Min.Lesezeit

Wadephul setzt auf Aufschwung in Bolivien unter Präsident Paz

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Außenminister Johann Wadephul (CDU) hat vor seiner Weiterreise von Kolumbien nach Bolivien die Bedeutung des geplanten Treffens mit der neuen bolivianischen Regierung hervorgehoben. “Ich bin sehr froh, die neue bolivianische Regierung unter Präsident Rodrigo Paz Pereira schon so früh, an ihrem dritten Tag und ersten richtigen Arbeitstag, zu treffen”, sagte Wadephul am Montag.

Wadephul Setzt Auf Aufschwung In Bolivien Unter Präsident Paz
Johann Wadephul am 06.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

Die Bolivianer setzten große Hoffnungen auf diesen politischen Neuanfang. “Sie wollen einen Ausweg aus der anhaltenden Wirtschaftskrise, sie hoffen auf Wohlstand, Stabilität und Wachstum.” Der neue Präsident Paz habe angekündigt, Bolivien zur Welt hin zu öffnen. “Darin hat Bolivien unsere volle Unterstützung.”

Das Potenzial für Zusammenarbeit sei groß, fügte der Minister hinzu. “Bolivien ist reich an Rohstoffen, vor allem im Bereich Lithium, das für unsere Energiewende, für die Elektromobilität und für viele andere Felder in Deutschland unverzichtbar ist.” Auch in Bezug auf Seltene Erden gebe es in Bolivien beeindruckende Möglichkeiten. Als Mercosur-Mitglied könne Bolivien zudem perspektivisch auch dem EU-Mercosur-Abkommen beitreten, bei dem man sich auf der Zielgeraden befinde. “Das wäre ein zusätzlicher Booster für die deutsch-bolivianischen Wirtschaftsbeziehungen.”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

0
GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem...

Neueste Artikel