Donnerstag, November 20, 2025
1.1 C
London
Politik & Wirtschaft
Wadephul will Gaza nicht aus den Augen verlieren

Außenminister Johann Wadephul (CDU) warnt davor, die Situation in Gaza nach dem Waffenstillstand aus den Augen zu verlieren.

Johann Wadephul am 19.11.2025, via dts Nachrichtenagentur

“Hier ist außerordentlich zu begrüßen, und das war immer auch unsere Position, dass es eine Resolution des Sicherheitsrates jetzt gibt”, sagte er am Donnerstag vor einem Treffen mit seinen EU-Amtskollegen in Brüssel. “Diese muss umgesetzt werden und wir sind nach wie vor zu einer praktischen Unterstützung bereit.”

Das bedeute etwa, dass die EU-Missionen, die es bisher gebe, aktiviert und verstärkt werden können. Hier brauche man ein enges Zusammenwirken mit Israel. “Dazu habe ich auch mit meinem israelischen Kollegen mehrfach gesprochen und ich hoffe, dass man hier schnell zu einer Einigung kommt.”

Insgesamt sei man “guten Mutes”, dass die Anstrengungen in der Region zum Erfolg führen werden. “Denn das, was wir sehen, ist ja weiter eine breite Unterstützung, auch in der arabisch-muslimischen Welt, auch von palästinensischer Seite für diese Bemühungen”, so Wadephul. Er sei “vorsichtig optimistisch”.

Neueste Artikel