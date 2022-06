In der Nacht vom 19./20.06.2022 (So./Mo.) wurde in ein Wohnhaus in

der Rechenstraße (im Bereich der 40er Hausnummern) eingebrochen.

Der oder die Täter drangen über ein eingedrücktes Kellerfenster in das Anwesen ein und

durchwühlten das Erdgeschoß. Hierbei wurden u. a. Bargeld (im unteren vierstelligen

Bereich), Geldbeutel mit Personaldokumenten der Geschädigten und ein Autoschlüssel entwendet. Diesen nutzte der Täter dann auch gleich, um mit dem dazugehörigen Auto wegzufahren. Besonders dreist ist aber auch, dass die Bewohner im oberen Stockwerk schliefen und den Einbruch erst am nächsten Morgen bemerkten.

Wer sachdienliche Hinweise auf den Täter oder das entwendete Fahrzeug (weißer Opel Meriva mit dem amtlichen Kennzeichen A-QL 281) geben kann, wird gebeten, sich bei der Kripo Augsburg unter 0821/323 3810 zu melden

