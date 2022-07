In der Nacht des 04.07.22 befanden sich eine Rettungswagenbesatzung sowie ein Notarzt in der Kurfürstenstraße im Einsatz. Als sich der Rettungswagen mit einem Patienten an Bord in Richtung des Notfallzentrums in Bewegung setzte, mussten die beiden Sanitäter ein lautes Geräusch an ihrem Fahrzeug vernehmen.

Es stellte sich heraus, dass während des Einsatzes die Radmuttern der beiden Hinterreifen gelockert wurden. Der Rettungswagen konnte mit langsamer Fahrt seinen Patienten sicher im Notfallzentrum abliefern, anschließend musste der Rettungswagen sicherheitshalber abgestellt werden.

Der Tatzeitraum beläuft sich auf die Zeit zwischen 01:50 Uhr und 02:15 Uhr. Die Polizei Kaufbeuren bittet mögliche Zeugen, sich zu melden.

