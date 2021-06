Während Lockdown modernisiert – Tourist Information Memmingen öffnet wieder

Während des Lockdowns wurde die Tourist Information in Memmingen modernisiert und zu einem gästefreundlichen und barrierefreien Anlaufpunkt umgebaut.

Im großzügigen Empfangsbereich gibt es nun mehr Platz, egal ob die Beratung stehend oder sitzend gewünscht wird. Mit einer unterschiedlich hohen Theke, können auch Personen im Rollstuhl ideal bedient werden. Einladend und großzügig wurde die neue Prospektwand gestaltet die es jedem Gast ermöglicht, übersichtlich durch die Prospekte und Pläne zu stöbern, um sich über die Attraktionen und Veranstaltungen in der Stadt und ihrem Umland zu informieren. „Mit der modernen Ausstattung ist kundenfreundliches Beraten besser möglich und die offene Atmosphäre kommt bei den Gästen sicher gut an“, freut sich Oberbürgermeister Manfred Schilder.

Zusätzlich zum Angebot des Ticket-Verkaufs für die unterschiedlichsten kulturellen Veranstaltungen gibt es nun auch die Möglichkeit Merchandise Produkte aus der Region zu erwerben.

Die Tourist Information Memmingen, am Marktplatz 3, öffnet ihre Türen ab sofort wieder. Allerdings mit eingeschränktem Service-Angebot und mit Corona-Auflagen: In den Innenräumen besteht FFP2-Masken Pflicht und es darf sich nur jeweils eine Person oder nur Personen aus einem Haushalt beraten lassen. Die Öffnungszeitensind: Mo – Do 10.00 – 13.00 Uhr, 14.00 – 16.00 Uhr, Fr & Sa 10.00 – 13.00 Uhr.