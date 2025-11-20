Waffen- und Drogenfund bei Autokontrolle auf A9: Fahrer ohne Führerschein festgenommen

A9 / Bayreuth – Am Mittwochmorgen führte die Verkehrspolizei Bayreuth eine Fahrzeugkontrolle durch, die zur Entdeckung von Waffen und Drogen führte. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen.

Kontrolle auf der Autobahn

Gegen 7:45 Uhr stoppten die Polizisten einen Mercedes mit Starnberger Kennzeichen. Der 45-jährige serbische Fahrer des Fahrzeugs fuhr ohne Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen. Da der Fahrer bereits in der Vergangenheit mehrfach ohne gültige Fahrerlaubnis erwischt wurde, wurde das Auto nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth abgeschleppt und sichergestellt.

Illegale Funde im Fahrzeug

Bei der Durchsuchung des Mercedes fanden die Beamten zwei manipulierte Schreckschusswaffen und eine geringe Menge Kokain. Daraufhin wurden der 45-jährige Fahrer und sein 28-jähriger deutscher Beifahrer vorläufig festgenommen.

Strafrechtliche Konsequenzen

Die beiden Männer müssen sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen des Besitzes von Waffen und Drogen strafrechtlich verantworten.