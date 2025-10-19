Newsletter
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Waffenruhe in Gaza wackelt – Israel fliegt Luftangriffe

Von DTS Nachrichtenagentur

Die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen wackelt offenbar zunehmend. Die israelische Luftwaffe soll israelischen Medienberichten zufolge am Sonntag Ziele im Süden des Gazastreifens angegriffen haben.

Waffenruhe In Gaza Wackelt - Israel Fliegt LuftangriffeBlick von Israel in den Gazastreifen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Demnach soll es sich um eine Reaktion auf einen Waffenruhe-Verstoß durch die Hamas gehandelt haben. Laut israelischen Angaben sollen am Freitag mehrere Kämpfer aus einem Tunnel im Gebiet von Rafah aufgetaucht sein und das Feuer auf israelische Truppen eröffnet haben. Verletzt wurde dabei offenbar niemand. Die Israelis und die Hamas werfen sich gegenseitig mehrere Verstöße gegen den Waffenstillstand vor.

Die USA warnten unterdessen nach mehreren Exekutionen in Gaza vor einem “unmittelbar bevorstehenden” Angriff auf Zivilisten durch die Hamas. “Dieser geplante Angriff auf palästinensische Zivilisten würde einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen darstellen”, hieß es.

