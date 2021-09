Wagenknecht kritisiert Grüne und Union wegen CO2-Bepreisung

Ex-Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht hat die von Grünen und Union geplante CO2-Bepreisung kritisiert. „Es ist keine sinnvolle Klimapolitik, den normalen Leuten und Mittelschicht-Familien in die Tasche zu greifen“, sagte sie im Nachrichtensender „Welt“. Ihre Partei werde das nicht mitmachen.

Sahra Wagenknecht, über dts Nachrichtenagentur

Es sei „Heuchelei“, so zu tun, als könne sich ein Normalverdiener einen smarten Tesla kaufen oder in „nicht vorhandene Busse und Bahnen umsteigen“. Wagenknecht, die als Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen ihr Bundestagsmandat verteidigen will, setzt auf eine Regierungsbeteiligung ihrer Partei an der Seite der SPD. Mit Blick auf den SPD-Kanzlerkandidaten sagte sie: „Ich hoffe, dass Olaf Scholz das Rückgrat hat, andere Mehrheiten zu nutzen.“

An einem Wiedereinzug der Linken, die in Umfragen bei sechs bis sieben Prozent liegen, habe sie keinen Zweifel.