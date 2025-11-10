Newsletter
Montag, November 10, 2025
13.3 C
London
type here...
Subscribe
Politik & Wirtschaft
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wagenknecht tritt nicht erneut als BSW-Vorsitzende an

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht wird beim Bundesparteitag im Dezember in Magdeburg nicht erneut für den Vorsitz der von ihr gegründeten und nach ihr benannten Partei kandidieren. Das kündigte sie am Montag in Berlin an. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Vermischtes

Tödlicher Wellengang auf Teneriffa – Drei Menschen sterben, zahlreiche Verletzte

0
Ein Wochenende unter Alarmstufe: Gewaltige Wellen haben auf Teneriffa...
Politik & Wirtschaft

Niedersachsen schiebt Uigurin nach China ab

0
Niedersachsen hat eine Uigurin aus der chinesischen Region Xinjiang...
Polizei & Co

Polizeibericht Region Augsburg vom 08.11.2025

0
Heute im Polizeibericht: Unfallflucht in Ecknach | Stromkasten in Ecknach beschädigt | Diedorf-Unfall oder unerlaubte Benutzung | Zusmarshausen- flüchtender Ladendieb | Kissing -Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Explosion mit anschließendem Vollbrand in Geisenfelder Doppelhaushälfte

0
GEISENFELD, LANDKREIS PFAFFENHOFEN AN DER ILM – Nach einem...

Neueste Artikel