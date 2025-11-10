Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht wird beim Bundesparteitag im Dezember in Magdeburg nicht erneut für den Vorsitz der von ihr gegründeten und nach ihr benannten Partei kandidieren. Das kündigte sie am Montag in Berlin an. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
Wagenknecht tritt nicht erneut als BSW-Vorsitzende an
Die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht wird beim Bundesparteitag im Dezember in Magdeburg nicht erneut für den Vorsitz der von ihr gegründeten und nach ihr benannten Partei kandidieren. Das kündigte sie am Montag in Berlin an. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.
