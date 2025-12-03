Newsletter
Mittwoch, Dezember 3, 2025
4.9 C
London
type here...
Subscribe
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Wagenknecht wirbt für “Schulstreik” gegen Wehrpflicht

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Die scheidende BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht hat Lehrer an den Schulen bundesweit dazu aufgerufen, den für Freitag von Jugendorganisationen angekündigten “Schulstreik” gegen eine mögliche Wehrpflicht zu unterstützen.

Wagenknecht Wirbt Für &Quot;Schulstreik&Quot; Gegen WehrpflichtSahra Wagenknecht (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Lehrer sollten ihren Schülern bei diesem Protest zur Seite stehen”, sagte Wagenknecht den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). “Junge Leute brauchen gute Bildung und kein Stillgestanden”.

Die BSW-Chefin sagte, ihre Partei unterstütze den “Schulstreik” gegen die Wehrpflicht. “Die Bundesregierung macht einer ganzen Generation Angst. Auch immer mehr Eltern und Großeltern sorgen sich”, erklärte Wagenknecht. “Beim möglichen Losverfahren spielt die Bundesregierung Russisch Roulette mit den Perspektiven und bald womöglich mit dem Leben junger Menschen.”

Union und SPD wollen die Wehrerfassung für Männer wieder einführen. Der Dienst soll weiter freiwillig blieben – zugleich soll ein “Aufwuchskorridor” gesetzlich festgeschrieben werden. Werden diese Zielvorgaben nicht eingehalten, soll eine “Bedarfswehrpflicht” möglich werden. Dafür wäre dann jedoch ein Gesetz des Bundestages nötig. Ein Losverfahren ist zunächst nicht vereinbart worden.

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Medienbericht | Das kostet den FC Augsburg die Trennung von Sandro Wagner

0
Der FC Augsburg hat das Kapitel Sandro Wagner offiziell...
Politik & Wirtschaft

Putin spricht über Krieg mit Europa: “Es wird sehr schnell gehen”

0
Russlands Präsident Wladimir Putin hat in einem TV-Gespräch am...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Politik & Wirtschaft

Bund und Länder planen große Staatsreform

0
Mit einer "föderalen Modernisierungsagenda" wollen Bund und Länder die...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 01.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel