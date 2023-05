Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, hat die komplette Einnahme der ostukrainischen Stadt Bachmut verkündet.









„Heute, am 20. Mai, um die Mittagszeit, wurde Bachmut vollständig eingenommen“, sagte Prigoschin in einem auf Telegram veröffentlichten Video. Zuletzt hatte es jedoch immer wieder Berichte über Geländegewinne der ukrainischen Armee in Bachmut gegeben.