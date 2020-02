Wallerstein/Nördlingen – Nach Probefahrt Auto unterschlagen

Am Samstagmittag bat ein zunächst unbekannter junger Mann, der vorgab aus Wallstein zu sein, bei einem Autohändler in Wallerstein um eine Probefahrt mit einem 1er BMW. Noch bevor der Händler die Daten des Kaufinteressenten notieren konnte, fuhr der Mann mit dem knapp 7.000 Euro teuren Fahrzeug einfach davon.

Nachdem er dann den ganzen Nachmittag nicht mehr zurückkam, suchte der Verkäufer ganz Wallerstein nach seinem Auto ab, jedoch ohne Erfolg. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Noch am gleichen Abend, um kurz vor 21.30 Uhr, sichtete eine Polizeistreife das gesuchte Fahrzeug an einer Tankstelle in Nördlingen. Die Beamten konnten den Täter festnehmen. Hier stellte sich heraus, dass er die Tankrechnung in Höhe von

42 Euro auch nicht bezahlen konnte. Der 30-Jährige, der zudem keine Fahrerlaubnis besitzt, stand zudem augenscheinlich unter Drogeneinfluss. Deshalb wurde eine Blutentnahme durchgeführt und er wird wegen aller im Raum stehender Delikte angezeigt. Das unterschlagene Fahrzeug konnte wieder an den rechtmäßigen Eigentümer herausgegeben werden.

