Walter AG kauft Werksgrundstück von Fujitsu in Haunstetten

Das ehemalige Werksgelände von Fujitsu in Augsburg wechselt den Besitzer. Die Walter Beteiligungen und Immobilien AG hat das rund 180.000 Quadratmeter große Gelände von der Fujitsu Technology Solutions GmbH erworben. Die als Standort für PC-Fertigung konzipierte Industrie-Immobilie liegt direkt an der Ausfahrt der Bundesstraße B17 – gegenüber der WWK-Arena – und soll zukünftig unter dem Namen „Technology Campus Augsburg“ vermarktet werden.

Nach dem Auszug von Fujitsu ist das Objekt nun frei für die Ansiedlung von Technologieunternehmen.

Forschung und Fertigung ergänzen sich

Der Erwerb erfolgte mittels einer Objektgesellschaft komplett aus Eigenmitteln – der Besitzübergang ist zum 01. Januar 2021 vorgesehen. „Mit diesem Immobilieninvestment in direkter Nachbarschaft zum Augsburger Innovationspark schaffen wir ideale Bedingungen für die Ansiedlung von weiteren Technologieunternehmen und Startups. Hier ergänzen sich Forschung, Entwicklung und Fertigung auf optimale Weise“, erklärt Dr. Ralf Walter, Vorstand der Walter Beteiligungen und Immobilien AG.

Zweites großes Investment von Walter ergänzend zum Innovationspark

Die Übernahme des Fujitsu Areals ist nach dem bereits erfolgten Engagement im Innovationspark der zweite große Immobilienerwerb von Walter im Süden Augsburgs. Im Innovationspark hatte Walter im Frühjahr 2019 eine 70.000 Quadratmeter große Fläche mit einem Baurecht von fast 135.000 Quadratmetern erworben.

Derzeit entwickelt Walter dort den „Innovationsbogen“, ein zukunftsweisendes Bürogebäude entworfen vom renommierten Hamburger Architekten Hadi Teherani. Weitere Projekte dieser Art werden durch Walter folgen.

Walter-Vorstand Dr. Roy Walter erläutert die Standortstrategie: „Mit diesen beiden Arealen können wir alle immobilientechnischen Anforderungen von Industrieunternehmen abdecken und umfänglich zur Anmietung anbieten. Dazu gehören Büro- und Schulungsräume für Forschung und Entwicklung, kleinteilige Hallenflächen für Prototypen- und Kleinserienfertigung sowie großflächige und hochwertige Produktionshallen für die Serienfertigung.“

Optimale Bedingungen für Forschung und Produktion

Jürgen Kolper, Walter-Vorstand, ergänzt: „Wir bauen auf diese hervorragende Perspektive und setzen mit diesem erneuten Investment ein Ausrufezeichen hinter die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Augsburg.“ Durch die unmittelbare Nähe zu renommierten Forschungsinstituten (u.a. Fraunhofer, DLR und MRM), der Universität und der Hochschule Augsburg sowie dem Technologiezentrum Augsburg sind die Bedingungen für anwendungsbezogene Forschung und die Umsetzung in Produkte und Anwendungen hervorragend. Das Leitmotiv des Innovationsparks, Forschung, Entwicklung und Produktion zu vernetzen, wird im Technology Campus konsequent fortgesetzt und stärkt den Technologie- Standort Augsburg.

Der neue Technology Campus Augsburg

Zum „Technology Campus Augsburg“ gehören rund 100.000 m2 moderne Werkshallen für die Produktion, mehr als 22.000 m2 Verwaltungs- und Büroflächen, ein Rechenzentrum sowie 1.600 Parkplätze. Die Verkehrsanbindung ist dank der nahegelegenen B17 und einer Straßenbahnhaltestelle optimal.

Das Objekt besitzt eine umweltgerechte Nahwärmeversorgung ebenso wie ein hocheffizientes BHKW. Bei Bedarf können die Dachflächen mit Photovoltaik nachgerüstet und das BHKW regenerativ und CO2-neutral betrieben werden. Anschlüsse an das Glasfasernetz für superschnelles Internet (10 Gigabyte) sind vorhanden. Das Gelände erfüllt hohe Sicherheitsstandards, so dass es auch für sensible Forschung genutzt werden kann.

Technology Campus Augsburg in Zahlen

• 180.000 m2 Grundstücksfläche

• 100.000 m2 hochwertige Hallenflächen

• 22.000 m2 Büroflächen

• 1.600 Parkplätze

Stadt Augsburg begrüßt den Grundstückskauf

„Wir begrüßen diesen Kauf durch ein erfahrenes und professionelles Unternehmen aus dem lokalen Umfeld. Bereits beim Investment in den Augsburger Innovationspark hat die WALTER AG tatkräftig unter Beweis gestellt, dass sie an den Standort glaubt und die zukünftige Entwicklung weiter fördern möchte“, erklärt Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber. „Der Wirtschaftsstandort Augsburg wird sich in Zukunft vielfältig weiterentwickeln – mit neuen Materialien, neuer Produktionstechnologie, mit Künstlicher Intelligenz (KI) und adaptiver Produktion. Der Technology Campus Augsburg bietet beste Voraussetzungen, Augsburg in der Verknüpfung von Forschung, Entwicklung und Produktion weiter voranzubringen.“

„Wir freuen uns, mit der WALTER AG einen aus Augsburg stammenden Käufer gefunden zu haben, der über ein fundiertes Konzept für die künftige Entwicklung des Geländes als Campus für Unternehmen aus der Technologie- und Digital-Branche verfügt“, so Uwe Romppel, Leiter des Produkt-Supports und bisheriger Werksleiter bei Fujitsu. Das IT-Unternehmen wird in Augsburg weiterhin präsent bleiben: Fujitsu hat kürzlich einen neuen Betrieb mit rund 350 Beschäftigten in der Melli-Beese-Straße eröffnet.

Jones Lang LaSalle war beratend und vermittelnd tätig.