Wanderwitz für Söder als Kanzlerkandidat der Union

Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz (CDU), hält den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) für den besten Kanzlerkandidaten der Union. Die Gruppe derer, die Söder für den besten Kanzlerkandidaten halten, sei auch in Sachsen in den vergangenen Wochen und Monaten erheblich gewachsen, sagte Wanderwitz der „Welt“ (Mittwochsausgabe). „Zu dieser Gruppe gehöre ich ebenfalls.“

Markus Söder, über dts Nachrichtenagentur

Mit Söder an der Spitze im Wahlkampf und später im Kanzleramt, „das fände ich äußerst attraktiv“. Zwar hätte CDU-Vorsitzkandidat Friedrich Merz in Sachsen seiner Einschätzung nach derzeit eine relative Mehrheit bei der Wahl zum Parteivorsitz. „Aber da ist gerade einiges in Bewegung“, so Wanderwitz.

Da Merz klar gemacht habe, dass er sowohl den Vorsitz als auch die Kanzlerkandidatur will, „kommen viele seiner Anhänger ins Grübeln“. Vorsitzkandidat Armin Laschet führe „erfolgreich eine Regierung im mit weitem Abstand größtem Bundesland“. Das sei „auch ein Pfund“, so Wanderwitz.