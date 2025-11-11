Newsletter
Dienstag, November 11, 2025
London
Vermischtes
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Warken nennt Optionen für Hausarztmodell

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) hat drei Modelle ins Spiel gebracht, wie das von der schwarz-roten Koalition geplante Primärarztmodell umgesetzt werden kann. Im Zentrum der Versorgung müsse der Hausarzt stehen, “der schaut, ob ein Facharzt weiterbehandeln sollte – das dann aber eben kombiniert mit einem schnellen Termin beim Facharzt, wenn das notwendig ist”, sagte Warken dem “Tagesspiegel” (Mittwochausgabe).

Warken Nennt Optionen Für HausarztmodellÄrztehaus (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Bei der praktischen Umsetzung habe die Koalition aber noch einige Fragen zu klären. “Kostet es eine Gebühr, wenn ich direkt zum Facharzt gehe, wird es von der Krankenversicherung vielleicht sogar gar nicht gezahlt – oder läuft es über einen Bonus, wenn ich mich vom Hausarzt lotsen lasse?”, warf Warken als mögliche Optionen in die Debatte.

Man gehe zeitnah in die Gespräche mit allen Beteiligten, sagte Warken. “Natürlich auch mit den Kassen, die schon Modelle vorgeschlagen haben.” Ziel sei, “dass wir im Frühjahr einen ersten Aufschlag machen können für ein Konzept”, so Warken.

Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.

