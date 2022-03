Warnstreik-Aufruf könnte auch städtische Kitas in Augsburg treffen

Nachdem die Gewerkschaft Verdi für Dienstag, 8. März bundesweit zu Warnstreiks in kommunalen Kindertagesstätten, Kindergärten und Horten aufgerufen hat, ist an diesem Tag auch in Augsburg mit Einschränkungen im Betrieb der städtischen Kitas zu rechnen.

Die Auswirkungen des Streiks sind nicht einschätzbar. Eltern werden daher gebeten, sich auf Einschränkungen einzustellen, sich bei der jeweiligen Kita-Leitung zu erkundigen, ob voraussichtlich ein Notbetrieb aufrechterhalten werden kann und sich nötigenfalls geeignete Alternativen für die Kinderbetreuung am Streiktag zu suchen.

Alle registrierten Eltern hat das Amt für Kinderbetreuung über die Eltern-App KidsFox bereits informiert.