Warnung – In Nordschwaben vermehrt Taschendiebe aktiv

Im Bereich Nordschwaben kommt es wieder vermehrt zu Taschendiebstählen in Einkaufsmärkten. Die Fallzahlen reichten hierbei teilweise bis in den zweistelligen Bereich pro Tag.

So wurde beispielsweise am Freitag den 05.02.2021 ein Rentner während des Einkaufs zunächst von zwei unbekannten Frauen angerempelt. Kurze Zeit später merkte er, dass sein Geldbeutel, der sich zuvor in seiner Jackentasche befunden hatte, fehlte.

Am selben Tag wurde eine Frau in Untermeitingen Opfer eines Diebstahls. Erst an der Kasse bemerkte sie das Fehlen ihres Geldbeutels, den ein Unbekannter aus ihrem mitgeführten Rucksack gestohlen hatte.

Das Anrempeln, sowie Ablenkungsmanöver sind typische Strategien von Taschendieben. Aber auch offene oder unbeaufsichtigte Taschen, die z.B. an Einkaufswägen hängen, sind besonders im Visier der Täter.