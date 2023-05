Warsofsky belegt erste Importstelle der Augsburger Panther

Die Augsburger Panther können weiter mit Dave Warsofsky planen. Der Offensivverteidiger läuft auch in der Saison 2023/24 für den PENNY DEL-Club auf.

Warsofsky wechselte zur Saison 2021/22 aus Ingolstadt nach Augsburg und war in der abgelaufenen Spielzeit der punktbeste Defender der Panther. Mit acht Toren und 13 Assists in 36 Einsätzen weist der 32-jährige US-Amerikaner einen Schnitt von 0,58 Scorerpunkten pro Spiel auf. Nur neun Verteidiger der gesamten Liga kommen in dieser Statistik auf einen besseren Wert als Warsofsky. Zudem gab kein zweiter Pantherspieler pro Partie mehr Schüsse auf das gegnerische Tor ab als der 174 cm große und 78 kg schwere Linksschütze. Mit durchschnittlich 23:35 Minuten pro Spiel erhielt Warsofsky außerdem die meiste Eiszeit aller Panther.

Wie wichtig er für sein Team ist, wurde vor allem während seines zweimonatigen verletzungsbedingten Ausfalls sichtbar. Nach seiner Behandlung durch weltweit anerkannte Spezialisten für die Therapie von Gehirnerschütterungen in Chicago war Warsofsky allerdings schnell beschwerdefrei und in der zweiten Hälfte der Hauptrunde im Vollbesitz seiner Kräfte.

Christof Kreutzer: „Dave Warsofsky war in den beiden vergangenen Jahren einer der offensivstärksten Verteidiger der Liga. Er ist ein guter Aufbauspieler, läuferisch stark, kreativ mit der Scheibe und mit großen Qualitäten im Powerplay. Als erfahrener Führungsspieler ist er wichtig für unser künftiges Team und die vielen neuen Gesichter in der Kabine.“

„Die vergangene Saison war sowohl für mich persönlich als auch für unser Team hart. Ich freue mich deshalb sehr, im August nach Augsburg zurückzukehren und einen Neuanfang zu starten. Die Fans hier sind zweifelsohne erstklassig und haben es verdient, dass wir auf dem Eis in jedem Spiel hart um Punkte kämpfen und ein besseres Jahr spielen“, so Dave Warsofsky.

Nach unseren Informationen war der Defensivspieler bereits mit einem noch für die kommende Spielzeit gültigen Vertrag ausgestattet.