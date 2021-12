Warum sind Kryptowährungen so populär?

ICO – Initial Coin Offering. Bei einem ICO gibt eine Gemeinschaft oder Organisation eine Kryptowährung unter bestimmten Bedingungen aus, z. B. der Zahlung künftiger Gewinne an das Unternehmen (ähnlich wie bei einem Börsengang). Oder der Kauf einer Dienstleistung mit einem Rabatt für diese Kryptowährung (ähnlich wie beim Crowdfunding). Alles, was Sie tun müssen, ist, einen Computercode auszuführen, der diese Münzen nur einmal freigeben kann. Das heißt, es gibt keine weitere Emission oder Beeinflussung durch den Emittenten in der Zukunft. Es gibt noch kompliziertere Fälle, aber wir möchten in diesem Artikel nur die Grundlagen behandeln. In einem solchen Fall wird Kryptowährung entweder gekauft oder als Gegenleistung für die Unterstützung des Projekts mit Werbung erhalten.