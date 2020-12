Was bedeuten die verschärften Corona-Maßnahmen für Augsburg?

In Bayern werden die Infektionsschutzmaßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie verschärft. Heute berät der Bayerische Landtag darüber.

In Augsburg ist die 7-Tage-Inzidenz mit aktuell 229 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen weiterhin sehr hoch. Was die Verschärfung der Maßnahmen für Augsburg bedeutet, darüber informiert Oberbürgermeisterin Eva Weber im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwoch, 09. Dezember, um 11:00 Uhr.

Mit dabei sind außerdem: Dr. med. Thomas Wibmer, stellv. Leiter des Gesundheitsamts, der über das aktuelle Infektionsgeschehen berichtet.

Sozialreferent Thomas Schenkelberg erläutert die Besuchsregelungen und die Testsituation in den Einrichtungen der städtischen Altenhilfe.

Einen Überblick über die Lage in den Schulen gibt Bürgermeisterin und Bildungsreferentin Martina Wild.