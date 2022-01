Was bestimmt den Preis von Bitcoin?

Bitcoin ist eine Kryptowährung, die 2009 von einer Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto entwickelt wurde. In den zehn Jahren seines Bestehens ist der Wert von 1 Bitcoin von 0 auf 50.000 Dollar gestiegen. Und das, obwohl diese Kryptowährung keine Zentralbank, kein Unternehmensvermögen und keine anderen greifbaren Sicherheiten hinter sich hat. Das bedeutet, dass der Preis von Bitcoins aus dem Nichts entsteht. Oder doch nicht? In diesem Artikel werden wir Ihnen erklären, was wirklich den Preis von Bitcoin bestimmt.

Nach den Gesetzen der Marktwirtschaft wird der Wert jeder Ware oder Dienstleistung durch den Markt bestimmt. Wenn es Menschen gibt, die bereit sind, eine Ware oder Dienstleistung zu kaufen, haben sie einen Preis, auch wenn die Herstellung dieser Ware oder Dienstleistung nichts kostet. Diese Regel gilt immer und überall, auch wenn Sie Luft oder eine virtuelle Währung verkaufen.

Im Fall von Bitcoin kaufen die Menschen die Münze in dem Glauben, dass

es in Zukunft gewinnbringend weiterverkauft werden kann;

in der Zukunft die Menschen BTC als Zahlungsmittel verwenden werden.

Der Faktor, der den Wert von Bitcoin bestimmt, ist die Liquidität, d. h. die Geschwindigkeit des Kaufs und Verkaufs der Münze. Je einfacher und schneller dieser Prozess ist, desto höher ist der Wert der Kryptowährung. Es sei denn, der Vermögenswert hat einen zusätzlichen Wert in Form von Eigentumsrechten, Dividendenrechten oder Sammlerzinsen. BTC hat keinen solchen Wert, es ist nur ein weiteres Zahlungsmittel im Internet und ein Vermögenswert, von dem man mit Immediate Edge profitieren kann.

Dennoch ist der Kauf und Verkauf von Bitcoins auf Kryptowährungsbörsen genauso einfach wie der Kauf von Aktien. Das bedeutet, dass mehr Menschen Bitcoins kaufen können, was zu einer erhöhten Nachfrage führt, die wiederum einen Anstieg des BTC-Preises zur Folge hat (gemäß demselben Gesetz von Angebot und Nachfrage). Gleichzeitig wird sich dieser Faktor umso stärker auswirken, je höher die Bitcoin-Verbreitung ist.

Während Bitcoin die erste und bekannteste Kryptowährung der Welt ist, gibt es Hunderte von anderen Token, die um die Aufmerksamkeit der Anleger buhlen. Und einige von ihnen haben BTC bereits in einigen wichtigen Kennzahlen übertroffen, wie z. B. im Handelsvolumen (Tether), in der Unterstützung durch Entwickler (Ethereum) und im Bankensektor (JPM Coin). Wenn Altcoins weiter wachsen und die erste Kryptowährung in Bezug auf Kapitalisierung und Preis übertreffen, können wir fast sicher sein, dass der Preis von BTC sinken wird.

Der rasante Anstieg der Popularität von Bitcoins und anderen Kryptowährungen hat die Regulierungsbehörden gezwungen, Entscheidungen darüber zu treffen, wie diese digitalen Vermögenswerte zu klassifizieren sind. Diese Entscheidungen sind wichtig, denn sie könnten den Zugang zu Kryptowährungen erschweren oder sie gänzlich illegal machen, was zu einem Rückgang der Nachfrage und des Preises für alle derartigen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoins, führen würde.

Zurzeit ist die Haltung der Regulierungsbehörden weitgehend neutral. Die meisten Länder haben Kryptowährungen entweder mit Zahlungsmitteln (wie dem Dollar oder dem Euro) oder mit Wertpapieren gleichgesetzt. Im ersten Fall kann jeder Kryptowährungen in unbegrenzter Menge kaufen und verkaufen, im zweiten Fall nur zugelassene Investoren, und in der Regel gibt es eine Begrenzung der Investitionssumme. Es gibt zwar einige Länder, die Bitcoins und andere Kryptowährungen verboten haben, was zum Zeitpunkt des Verbots zu einem Marktrückgang führte.

Der letzte Faktor, der den Wert von Bitcoin bestimmt, ist seine Blockchain-Technologie. Tatsache ist, dass diese Münze auf Sicherheit und Dezentralisierung setzt, was auf Kosten der Bandbreite und Skalierbarkeit geht. Was im Falle der wachsenden Popularität von Bitcoin zu sehr großen Problemen führt:

Die Geschwindigkeit der Transaktionsbestätigung hat sich von 10-30 Minuten auf Tage verkürzt;

Erhöhung der Transaktionsgebühren von 10-50 Cent auf 20-50 Dollar;

eine Verringerung der Geschwindigkeit aller bitcoinbasierten Dapps.

Solche Probleme traten im Sommer 2017 und im Winter 2017-2018 auf, als die Bitcoin-Blockchain aufgrund der erhöhten Belastung nicht mehr in der Lage war, Zahlungen zu bewältigen, was dazu führte, dass die Transaktionsgebühren auf 20 US-Dollar stiegen und die Geschwindigkeit auf 24 Stunden sank.