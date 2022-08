Während der Euro auf die Parität des US-Dollars fällt, sagen Devisenhändler, dass es unwahrscheinlich ist, dass die Talfahrt dort endet. Während ein geschwächter Euro die europäischen Verbraucher beunruhigen sollte, könnten US-Reisende, die Europa besuchen, davon profitieren.

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar hat der Euro gegenüber seinem US-Pendant eine schwere Niederlage erlitten. Er fiel auf den niedrigsten Stand seit 20 Jahren, da die steigenden Gaspreise und die Unsicherheit über die russische Energieversorgung Rezessionsängste in der Eurozone schüren.

Die europäische Gemeinschaftswährung fiel am Mittwoch auf bis zu $0,9998 – ein rasanter Rückgang gegenüber dem Stand von $1,15, bevor Russland den Krieg in der Ukraine begann. Der starke Rückgang bedeutet, dass der Euro zum ersten Mal seit Ende 2002 die Parität gegenüber dem US-Dollar erreicht hat.

Warum fällt der Euro?

Die allgemeine Verschlechterung der Aussichten für die Eurozone angesichts steigender Gaspreise und der Befürchtung, dass Russland die Gaslieferungen einstellen könnte, belastet die gemeinsame Währung. Die übergroße Abhängigkeit großer Volkswirtschaften wie Deutschland und Italien von russischem Gas hat die Anleger verunsichert. Wirtschaftswissenschaftler prognostizieren für die Eurozone eine viel schnellere und schmerzhaftere Rezession als für die USA.

Hinzu kommt das unterschiedliche Zinsniveau in den USA und in der Eurozone. Die US-Notenbank hat die Zinssätze aggressiv angehoben, um die Inflation zu senken, während die Europäische Zentralbank (EZB) sich bisher gegen starke Erhöhungen gewehrt hat.

Der US-Dollar profitiert auch von seiner Attraktivität als sicherer Hafen. Inmitten all des Unheils und der Ungewissheit über die Weltwirtschaft finden die Anleger Trost in der relativen Sicherheit, die der Dollar bietet, da er einigen der großen globalen Risiken im Moment weniger ausgesetzt ist.

Wie wirkt sich ein schwächerer Euro auf die Verbraucher aus?

Ein abrutschender Euro wird die Belastung der europäischen Haushalte und Unternehmen, die bereits unter der rekordhohen Inflation leiden, noch verstärken. Eine schwächere Währung würde Importe, die zumeist in Dollar denominiert sind, teurer machen. Handelt es sich dabei um Rohstoffe oder Zwischenprodukte, können die höheren Kosten die lokalen Preise weiter in die Höhe treiben.

In normalen Zeiten ist eine schwache Währung eine gute Nachricht für Exporteure und exportstarke Volkswirtschaften wie Deutschland, weil sie die Exporte ankurbelt, weil sie in Dollar gerechnet billiger wird. Aber dank globaler Spannungen in der Lieferkette, Sanktionen und dem Krieg in der Ukraine sind dies keine normalen Zeiten. Für US-Reisende, die in diesem Sommer nach Europa reisen, ist ein schwacher Euro jedoch ein Segen. Auf dem Niveau der Parität könnten sie zum Beispiel theoretisch ihre 1.000 Dollar in 1.000 Euro umtauschen, statt in weniger als 900 Euro im Februar. Mit anderen Worten: Ihr Dollar wäre dann viel mehr wert. Für Unternehmen, die europäische Waren importieren, wären die Dinge in Dollar gerechnet billiger. Und auch für die Welt der guten Online Unterhaltung wenn man in der Online Spielothek zocken will, ist die neue Parität ein spannender Ansatz, denn dadurch eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten.

Abschließende Gedanken

Einige Experten sind jedoch der Meinung, dass ein wirtschaftlicher Abschwung die Bank in eine Zwickmühle bringen und sie von einer aggressiven Straffung der Geldpolitik abhalten wird. Das wiederum würde dafür sorgen, dass die Zinssätze in der Eurozone gegenüber den USA niedrig bleiben. Eine solche Erwartung spielt bereits eine Rolle bei der Talfahrt des Euro.