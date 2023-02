Was für ein Zeichen in schwierigen Zeiten – Premiumpartner bleibt den Augsburger Panthern ligaunabhängig erhalten

Starkes Zeichen in sportlich schwierigen Zeiten: Die AHA GmbH setzte als erster Sponsor aus der Riege der Premiumpartner seine Unterschrift unter einen ligaunabhängigen Werbevertrag für die Saison 2023/24 und unterstützt die Augsburger Panther weiterhin beträchtlich.

„Es sind turbulente Zeiten für die Augsburger Panther. An unserer Verbundenheit zum Club kann aber auch ein möglicher Abstieg nichts ändern. Deshalb haben wir Lothar Sigl und Maximilian Horber frühzeitig signalisiert, dass wir auch in der Saison 2023-24 treu an der Seite der Panther stehen werden. Ich habe es schon bei unserer letzten Vertragsverlängerung gesagt: Eishockey in Augsburg ist und bleibt Kulturgut. Und wir wollen weiter ein wichtiger Teil davon sein“, so Michael Mayer, Gründer und Geschäftsführer der AHA GmbH.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber ergänzt: „Wir sind Michael Mayer und der AHA GmbH unglaublich dankbar für dieses so wichtige Signal. Einen starken Partner aus der Region auch bei einem möglichen Abstieg weiter treu an seiner Seite zu wissen, hat für uns enorme Bedeutung. Es begann im Januar 2017 mit einem Rampenlicht-Spiel und mündete rasant in einer umfangreichen Premiumpartnerschaft, die wir nun ligaunabhängig weiterleben können. Seit sechs Jahren zählt das mittelständische Unternehmen aus Gersthofen zu den größten und wichtigsten Unterstützern unseres Clubs.“

Die AHA GmbH wird in der kommenden Spielzeit in der PENNY DEL oder DEL2 weiterhin über einen breit gefächerten Mix an hochwertigen und aufmerksamkeitsstarken Werbemaßnahmen bei den Augsburger Panthern verfügen. Dazu zählen unter anderem prominente Werbung am Spieler, Untereiswerbung oder Einspieler am LED-Würfel im Curt-Frenzel-Stadion.