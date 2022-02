Was ist die Besonderheit von Kryptowährungen?

Kryptowährungen sind nicht ländergebunden und alle Transaktionen werden in einer dezentralen Datenbank festgehalten. Sie dürfen nicht mehr als 5-7 % des Devisenmarktes ausmachen, da es bestimmte Beschränkungen im Umgang mit ihnen gibt. Mit dieser Währung kann man in einigen Ländern nichts kaufen, Kryptowährungen können nur gekauft und verkauft werden. Aber terroristische Organisationen können ihre illegalen Aktionen manchmal mit Kryptowährungen bezahlen, da diese unpersönlich sind und es schwieriger ist, die Quelle der erhaltenen Gelder zurückzuverfolgen.

Erstens muss der Markt für Kryptowährungen, wenn er sich entwickeln soll, von den meisten großen Ländern akzeptiert werden. Es reicht nicht aus, dass viele Nutzer jetzt Bitcoin Prime Erfahrungen sammeln, mit Kryptowährungen handeln, sie abbauen und Profite erzielen. Die Transaktionen müssen natürlich legalisiert werden, aber leider ist es nicht in allen Ländern der Fall. Solange sie nicht legalisiert sind, ist das alles halblegal. Zweitens ist der Markt für Kryptowährungen aufgrund bestimmter technischer Beschränkungen begrenzt, er hat sozusagen eine Entwicklungsgrenze. Bis zu einer gewissen Grenze wird er sich entwickeln, dann wird er sich nicht mehr rein technisch entwickeln können. Aber es ist unmöglich, Kryptowährungen unbegrenzt zu produzieren.

Kryptowährungen sind rechtlich nicht anerkannt, und die Zentralbanken von vielen Ländern akzeptieren sie nicht als Zahlungsmittel. Aber jeder Token oder jede Münze kann in klassisches Fiatgeld umgetauscht werden: Dollar, Rubel, Euro usw. Dennoch kann die Blockchain-Technologie selbst einen großen Unterschied für die Wirtschaft als Ganzes bewirken. So sind heute beim Bezahlen mit Karte in einem Geschäft vier Glieder der Wirtschaftskette beteiligt: der Sender der Zahlung, die kartenausgebende Bank, das Zahlungssystem und der Empfänger der Zahlung. Die Verwendung von Blockchain-basierten Kryptowährungen wird nach Ansicht der Experten dazu beitragen, diese Kette auf drei Elemente zu reduzieren.

Wenn eine Kryptowährungszahlung im Blockchain-System vorgenommen wird, wird ein neuer Block gebildet. Er wird auf alle Knoten im Netz verteilt, die seine Gültigkeit überprüfen. Der gültige Block wird dem zugrundeliegenden Netz hinzugefügt, und dann findet die Übertragung statt. Es gibt also drei Instanzen in dieser Kette: einen Verkäufer, einen Käufer und eine abstrakte Instanz, das Kernnetz, in dem die gültigen Blöcke gespeichert werden. In einem solchen System ist es unmöglich, zu betrügen, und deshalb wird der Austausch voraussichtlich viel schneller und einfacher sein. Es stimmt, dass die Bandbreite dies noch nicht zulässt, aber es könnte in Zukunft entwickelt werden.

Aus wirtschaftlicher Sicht ist Ethereum besonders interessant. Diese Kryptowährung ist eine der ersten Kryptowährungen. Ihre Besonderheit besteht darin, dass sie drei Hypostasen hat. Erstens kann sie abgebaut werden. Zweitens wurde Ethereum als ICO-Projekt gegründet und kann für ICO-Projekte verwendet werden (Unterstützung privater Ideen durch den Kauf von Token). Drittens unterstützt Ethereum Cold Stacking – das Einfrieren von Geldern mit Zinszahlungen, um den Kurs zu halten.

Die Frage nach der Rentabilität von Investitionen in Kryptowährungen ist zweigeteilt. Sie müssen die Technologie und den Markt verstehen und den besten Zeitpunkt für den Einstieg finden. Aber zum Beispiel ist die Gründung eines Bergbauunternehmens besser als jedes klassische Unternehmen. Denn die Händler versuchen immer, die Amortisationszeit auf etwa drei Jahre zu begrenzen. Aber wenn man eine Farm von Grund auf neu aufbaut, dauert es etwa 10-11 Monate.

Einerseits ist dieses Geschäftsmodell von vornherein unrentabel, da die Komplexität eines Netzwerks ständig zunimmt. Und mit jedem weiteren Zeitraum, in dem die Komplexität zunimmt, wird das Geld bei gleichbleibendem Preis weniger werden. Andererseits zahlt es sich trotzdem aus. Es ist profitabel und lukrativ, aber man muss alles gut analysieren und alle Feinheiten verstehen.

In Bezug auf Investitionen in Kryptowährungen lassen sich die Finanziers in zwei Lager einteilen. Die erste Gruppe sind klassische Finanziers, die keine Kryptowährungen akzeptieren und nur mit Aktien und Anleihen handeln. Die zweite Gruppe umfasst Finanziers, die dem Kryptowährungshandel gegenüber positiv eingestellt sind.