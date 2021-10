Was jeder über den Online-Datenschutz wissen soll

Die Online-Privatsphäre, auch bekannt als Internet-Privatsphäre oder digitale Privatsphäre, bezieht sich darauf, wie viel von Ihren persönlichen, finanziellen und Browsing-Informationen privat bleibt, wenn Sie online sind.

Dieses Problem wird immer besorgniserregender, da der Browserverlauf und persönliche Daten im Internet potenziell gefährdet sind.

Viele Menschen unterschätzen die Bedeutung des Online-Datenschutzes, aber sie sollten sich bewusst sein, wie viele Informationen sie weitergeben. Nicht nur in Social Media, sondern auch wenn sie mit VPN deutsch durchs Netz surfen.

Warum Online-Datenschutz so wichtig ist

Sie sollten den Datenschutz online genauso schätzen wie in der realen Welt. So führen Sie ein vertrauliches Gespräch hinter verschlossenen Türen oder geben Ihre finanziellen Daten nur an eine Bank weiter.

Es ist wichtig, daran zu denken, dass nichts umsonst ist: sei es das Herunterladen von Apps, die Nutzung des „kostenlosen“ E-Mail-Dienstes eines Unternehmens (wie Gmail) oder soziale Netzwerke wie Facebook. Selbst der Besuch einer Website bedeutet, dass Sie Daten über sich preisgeben. Und so wie einige Menschen in Ihrem Leben Sie besser kennen als andere, gibt es auch bei der Online-Privatsphäre ein Spektrum: Einige Online-Einrichtungen sammeln und speichern mehr Informationen über Sie als andere Plattformen.

Online-Datenschutz ist aus vielen Gründen wichtig. Sie möchten keine Details Ihres persönlichen Lebens mit Fremden teilen, und es ist schwer zu sagen, welche persönlichen Informationen von wem gesammelt werden: Informationen, die von einem Unternehmen gesammelt werden, können an ein anderes weitergegeben werden.

Sie könnten sich unwohl fühlen bei maßgeschneiderter, gezielter Werbung, die sich Ihren Internet-Suchverlauf merkt.

Noch problematischer sind Informationen, die von einem Unternehmen an ein anderes verkauft werden, oder Daten, die ohne Ihre Zustimmung gesammelt und weitergegeben werden. Letztendlich handelt es sich dabei um Identitätsdiebstahl.

Öffentliche Besorgnis über den Datenschutz im Internet

In einer kürzlich durchgeführten Umfrage unter amerikanischen Internetnutzern gaben 81% der Befragten an, dass sie glauben, keine Kontrolle über die von privaten Unternehmen gesammelten Daten zu haben. Schlimmer noch – die Zahl steigt auf 84%, wenn man sie fragt, ob sie die Sammlung ihrer Daten durch die Regierung kontrollieren könnten.

GDPR

In der EU wurden Bedenken wie diese mit der GDPR (General Data Protection Regulation) angegangen. Dieses 2016 verabschiedete und 2018 in Kraft getretene Gesetzespaket soll die Privatsphäre und die Daten aller EU-Bürger schützen.

Es gibt 99 Artikel in der GDPR. Dazu gehören:

Das Recht zu erfahren, welche Daten ein Unternehmen über Sie besitzt

Die Möglichkeit, einem Unternehmen den Zugriff auf den Browserverlauf und Cookies zu verweigern, wenn Sie dessen Website besuchen

Eine klare Verantwortung für Unternehmen, die Zustimmung für Kundeninformationen einzuholen

Strengere Vorschriften für die Kontaktaufnahme mit Kunden und die Weitergabe von Kontaktinformationen an Dritte

Das Recht vergessen zu werden: Datenschutz als Menschenrecht

Das „Recht auf Vergessenwerden“ ist ein relativ neuer Begriff, aber er gewinnt mit jedem Besuch einer Website an Bedeutung. Einige Technologieunternehmen verfügen über jahrelange Kundendaten, die jede besuchte Website, ihre Vorlieben, Einkaufsgewohnheiten, politischen Ansichten und vieles mehr aufzeichnen.

Das Recht auf Vergessenwerden ist das Recht, von diesen Unternehmen zu verlangen, dass sie diese Daten löschen und herausgeben.

Dies kann sich auch auf Online-Chats und Diskussionen mit Dritten erstrecken: Es hat Fälle gegeben, in denen Menschen dafür gekämpft haben, dass ihre Namen und Bilder aus „Rachepornos“ (und den entsprechenden Suchmaschinenergebnissen) entfernt werden. Einige haben gefordert, dass persönliche Geschichten aus der Vergangenheit (über Kleinkriminalität oder peinliche virale Geschichten) aus dem Internet entfernt werden.

Dies ist eine anhaltende Debatte. Auf der einen Seite schützt das Recht auf Vergessenwerden wohl diejenigen, die ihre Privatsphäre schützen und nicht an frühere Fehler erinnert werden wollen. Die Gegner (zu denen übrigens auch einige Tech-Giganten gehören) argumentieren, dass dies einer Zensur gleichkommt und dazu führen könnte, dass die Geschichte umgeschrieben wird.

Was ist der Schutz von Informationen?

Dies wird manchmal auch als Datenschutz oder Online-Datenschutz bezeichnet.

Der Datenschutz ist ein Element der Online-Sicherheit, das sich mit den folgenden Fragen befasst:

Die erhobenen Daten

Wie die Daten gesammelt oder gespeichert werden

Ob Daten an Dritte weitergegeben werden oder nicht

Regulatorische Beschränkungen, wie die GDPR

Viele Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook haben von der „Datenökonomie“ reichlich profitiert, indem sie Nutzerdaten gesammelt haben, um entweder den Produkt- oder den Anzeigenverkauf zu maximieren. Gute Praktiken in Bezug auf den Datenschutz bedeuten, dass Kundendaten sicher aufbewahrt werden, dass sie nicht ohne Zustimmung an Dritte weitergegeben werden oder dass Daten böswillig oder fahrlässig verwendet werden.

Persönliche Privatsphäre vs. sensible Informationen

Zuletzt, beim Datenschutz im Internet gibt es persönliche und sensible Informationen. Sie werden wie folgt definiert: